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Маас заявил, что РФ и Германии необходимо открыто общаться по теме кибератаки на бундестаг

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. России и Германии необходимо открыто обсуждать проблемные вопросы в отношениях, такие как кибератака на Бундестаг или убийство гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"В нынешнее время, когда существует ряд международных кризисов и конфликтов, нам нужна Россия для того, чтобы находить решения, и нам нужна Россия для общения на двустороннем уровне. Те сложные темы, которые были и остаются на нашей двусторонней повестке дня, как то убийство в Тиргартене или кибератака на Бундестаг, здесь нам необходимо общаться и общаться открыто", - подчеркнул он.

Теги
ГерманияРоссияМаас, Хайко
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