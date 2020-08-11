Главы МИД стран ЕС готовят декларацию о ситуации в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел ЕС готовят декларацию о ситуации в Белоруссии после президентских выборов. Об этом написал во вторник в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.