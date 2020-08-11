Главы МИД стран ЕС готовят декларацию о ситуации в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел ЕС готовят декларацию о ситуации в Белоруссии после президентских выборов. Об этом написал во вторник в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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"Мы внимательно следим за ситуацией и готовим ответ ЕС и декларацию 27 министров иностранных дел по Белоруссии, - написал он. - Репрессии и аресты мирных протестующих в Белоруссии должны прекратиться".