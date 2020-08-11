{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Главы МИД ЕС рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

По данным источника, обсуждение состоится 27-28 августа на неформальной встрече в Берлине

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Последствия президентских выборов в Белоруссии и ответ ЕС, включая возможное возобновление санкций, будут рассмотрены на неформальной встрече глав МИД ЕС 27-28 августа в Берлине.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Об этом сообщил ТАСС во вторник дипломатический источник в Брюсселе.

"Ситуация в Белоруссии и ответные действия ЕС, включая вопрос о возобновлении действия санкций, будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД 27-28 августа в Берлине", - заявил он.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
Молния
ЕК выразила "обоснованные сомнения", что итоги выборов в Белоруссии отражают волю народа
Читать полностью