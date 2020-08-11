Главы МИД ЕС рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Последствия президентских выборов в Белоруссии и ответ ЕС, включая возможное возобновление санкций, будут рассмотрены на неформальной встрече глав МИД ЕС 27-28 августа в Берлине.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Об этом сообщил ТАСС во вторник дипломатический источник в Брюсселе.

"Ситуация в Белоруссии и ответные действия ЕС, включая вопрос о возобновлении действия санкций, будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД 27-28 августа в Берлине", - заявил он.