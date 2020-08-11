Еврокомиссия сомневается, что итоги выборов отражают волю народа Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выражает "обоснованные сомнения", что результаты выборов в Белоруссии отражают волю ее народа. Об этом заявил во вторник на брифинге в Еврокомиссии официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, отметив, что такие сомнения базируются на данных белорусских независимых наблюдателей.

"К сожалению, было невозможно направить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы, как это делается обычно. Мы основываемся на данных местных независимых наблюдателей, на их основании у нас возникают обоснованные сомнения в точности опубликованных результатов выборов, в том, что они отражают реальную волю белорусского народа", - заявил Стано. Отвечая на вопрос о возможности санкций, он подчеркнул, что "все возможности рассматриваются, однако сначала необходимо завершить анализ ситуации".

Стано не ответил на вопрос журналистов, поддерживает ли внешнеполитическая служба ЕС контакты с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, ранее уехавшей в Литву. "Страны ЕС сейчас проводят множество различных контактов друг с другом, что является нормальным для такой сложной ситуации, как выборы в Белоруссии, и мы не будем комментировать все наши действия", - сказал он.

В свою очередь, глава внешнеполитической службы ЕС, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности сообщества Жозеп Боррель написал в Twitter, что главы МИД ЕС готовят совместную декларацию о ситуации в Белоруссии.

ЕС и НАТО против

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, спикер Европарламента Давид Сассоли, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг распространили близкие по смыслу заявления, в которых назвали неприемлемыми и диспропорциональными действия белорусских силовиков в отношении протестующих при разгоне массовых акций в ночь после президентских выборов.

Руководители институтов ЕС также призвали к "публикации верных данных о результатах голосования". В свою очередь, Европейская народная партия, крупнейшая наднациональная политическая партия ЕС, в своем заявлении призвала к введению санкций против руководства Белоруссии и возобновлению программ поддержки из Брюсселя белорусского гражданского общества.