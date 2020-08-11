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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Еврокомиссия сомневается, что итоги выборов отражают волю народа Белоруссии

Главы МИД ЕС готовят совместную декларацию о ситуации в республике

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выражает "обоснованные сомнения", что результаты выборов в Белоруссии отражают волю ее народа. Об этом заявил во вторник на брифинге в Еврокомиссии официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, отметив, что такие сомнения базируются на данных белорусских независимых наблюдателей.

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"К сожалению, было невозможно направить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы, как это делается обычно. Мы основываемся на данных местных независимых наблюдателей, на их основании у нас возникают обоснованные сомнения в точности опубликованных результатов выборов, в том, что они отражают реальную волю белорусского народа", - заявил Стано. Отвечая на вопрос о возможности санкций, он подчеркнул, что "все возможности рассматриваются, однако сначала необходимо завершить анализ ситуации".

Стано не ответил на вопрос журналистов, поддерживает ли внешнеполитическая служба ЕС контакты с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, ранее уехавшей в Литву. "Страны ЕС сейчас проводят множество различных контактов друг с другом, что является нормальным для такой сложной ситуации, как выборы в Белоруссии, и мы не будем комментировать все наши действия", - сказал он.

В свою очередь, глава внешнеполитической службы ЕС, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности сообщества Жозеп Боррель написал в Twitter, что главы МИД ЕС готовят совместную декларацию о ситуации в Белоруссии.

ЕС и НАТО против

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, спикер Европарламента Давид Сассоли, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг распространили близкие по смыслу заявления, в которых назвали неприемлемыми и диспропорциональными действия белорусских силовиков в отношении протестующих при разгоне массовых акций в ночь после президентских выборов.

Руководители институтов ЕС также призвали к "публикации верных данных о результатах голосования". В свою очередь, Европейская народная партия, крупнейшая наднациональная политическая партия ЕС, в своем заявлении призвала к введению санкций против руководства Белоруссии и возобновлению программ поддержки из Брюсселя белорусского гражданского общества.

Теги
БелоруссияСтолтенберг, ЙенсМишель, ШарльФон дер Ляйен, УрсулаСассоли, ДавидБоррель, ЖозепПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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