СМИ: в Нигерии в межобщинном столкновении убиты 13 человек

ПРЕТОРИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Боевики убили в штате Бенуэ на востоке Нигерии 13 жителей во время нападения, которое вызвано продолжающимся уже почти 25 лет спором по поводу избрания вождей в общине Укпого-Эдикву. Об этом сообщило во вторник нигерийское бюро британской газеты The Guardian.

"Около 20 вооруженных людей вторглись ранним утром 10 августа в деревню Эдикву и устроили там резню, погибли 13 жителей", - заявила пресс-секретарь полиции штата Бенуэ Кэтрин Анен. По ее словам, сожжены несколько домов.

Спор по поводу избрания очередного вождя общины Укпого-Эдикву возник в 1994 году между несколькими претендентами. С тех пор различные кланы внутри общины ведут борьбу за первенство, которая сопровождается вооруженными столкновениями. Многочисленные попытки примирить стороны пока не имели успеха.

Полиция начала расследование обстоятельств нападения на деревню и поиск виновных.