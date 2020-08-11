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Корреспондент Znak.com Никита Телиженко пропал в Минске

Он перестал выходить на связь с 18:46 мск 10 августа, сообщается на сайте издания

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко, находившийся в Белоруссии по редакционному заданию, пропал в Минске. Об этом во вторник сообщается на сайте издания.

"Никита перестал выходить на связь с 18:46 10 августа, в это время он находился на улице Немига в Минске, где в 19:00 должен был начаться очередной митинг. До середины ночи телефон нашего корреспондента был недоступен. Сейчас он работает, но на него никто не отвечает", - говорится в сообщении. В издании отметили, что Телиженко, по мнению его коллег, мог быть задержан при освещении акции протеста.

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