Зеленский подписал закон о легализации азартных игр на Украине

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, легализовавший азартные игры, которые были в стране под запретом с 2009 года. Об этом во вторник сообщил сайт Верховной рады.

Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр", принятый Радой 14 июля, устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые отныне будут разрешены в стране. Закон разрешает играть в казино оф- и онлайн, принимать ставки в специальных офисах или через интернет, а также проводить лотереи и игры в покер по интернету.

Залы игровых автоматов смогут размещаться исключительно в гостиницах. Возраст игроков должен составлять не менее 21 года. За организацию азартных игр без лицензии предусмотрена уголовная ответственность.

Сфера азартных игр будет регулироваться специальной комиссией, подчиненной правительству страны. Она будет выдавать лицензии организаторам, вести реестры и устанавливать требования по сертификации оборудования.

Законом вводится система онлайн-мониторинга, которая позволит вести государственный контроль за деятельностью организаторов азартных игр через получение данных от игорного оборудования. Поступления в госбюджет от деятельности игорного бизнеса будут направляться на финансирование медицины, спорта и культуры. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.