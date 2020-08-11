В Верховной раде Украины зарегистрировано постановление о непризнании выборов в Белоруссии

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Проект постановления о непризнании президентских выборов в Белоруссии зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом сообщил во вторник депутат от партии "Европейская солидарность" и руководитель межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь" Алексей Гончаренко, который и является автором проекта документа.

"Выборы президента сопровождались многочисленными фальсификациями как во время предвыборной кампании, так и во время выборов, что свидетельствует о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления", - заявил Гончаренко. Текст проекта постановления на сайте украинского парламента пока отсутствует.

По его словам, Верховная рада должна "осудить насилие против мирных митингующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси и не признавать легитимность их результатов".

"Мы считаем, что Киев в случае необходимости может стать площадкой для переговоров между Александром Лукашенко и оппозицией о возвращении к демократии и мирному способу решения всех вопросов, к честным выборам, на которых народ Беларуси изберет себе настоящую, честную власть", - добавил Гончаренко.

Межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь", которое возглавил Гончаренко, было создано в Раде 3 июля. Украинские парламентарии сейчас находятся на летних каникулах и приступят к работе в сентябре. Внеочередное заседание Рады намечено на 25 августа, во время него депутаты намерены пересмотреть бюджет на 2020 год и увеличить минимальную зарплату.