В Чехии заявили, что не планируют размещать у себя американских солдат

ПРАГА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Чехии не планируют размещать на своей территории американских военных, которые должны быть передислоцированы из Германии в другие европейские страны НАТО. Об этом премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил во вторник журналистам на мероприятии, приуроченном к визиту госсекретаря США Майкла Помпео в республику.

"Не вижу причин для размещения у нас американских солдат, - отметил он. - Чехия в этом не заинтересована".

"Мы [Чехия и США] являемся союзниками по НАТО, и в этом ничего не меняется", - добавил премьер.

Министр иностранных дел Томаш Петржичек заявил ранее, что на переговорах с Помпео не ожидается обсуждение передислокации части американских военнослужащих из Германии в Чешскую Республику. По его словам, "Чехия не является той страной, в которую могли бы переместиться американские солдаты".