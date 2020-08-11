Протестующие в Молдавии фермеры блокируют дороги

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Фермеры в Молдавии, требующие увеличить поддержку пострадавшего от сильной засухи сельскохозяйственного сектора, перекрывают дороги в республике. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Генерального комиссариата полиции Мариана Бециву.

"На данный момент заблокирована только трасса по направлению в город Каушаны. Дорога на Хынчешты была разблокирована", - уточнила Бециву. По данным полиции, акции протеста проходят примерно в 10 населенных пунктах в разных районах республики.

По данным правительства, засуха с сентября 2019 года по апрель 2020 года больше всего сказалась на зерновых. Из 415 тыс. га посевов около 200 тыс. га пострадали более чем на 60%. Общий урон оценивается примерно в 900 млн леев (€45 млн).

Ранее премьер-министр республики Ион Кику сообщил о решении удвоить финансовую помощь фермерам, чьи посевы пшеницы, ячменя и рапса пострадали от засухи. Компенсации за каждый гектар составят около 1 тыс. леев (€50). В бюджете на эти цели запланировано около 350 млн леев (€17,5 млн), отметил он. Однако аграрии требуют увеличить эту помощь в три раза. В списке их требований также объявление чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, чтобы избежать штрафов за просроченные кредиты и налоговые каникулы.