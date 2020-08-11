ЦИК Белоруссии принял жалобу Тихановской на результаты выборов

"Жалоба Тихановской зарегистрирована", - сказал собеседник агентства.

​​​​Тихановская подала жалобу в Центризбирком 10 августа.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты, считает себя избранным главой государства и подала жалобу в Центризбирком. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки полицейских и демонстрантов.