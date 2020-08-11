В Белоруссии заявили, что фотограф "России сегодня" Питалев будет выслан из республики

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, задержанный ранее в Минске при освещении акций протеста, будет выслан из Белоруссии по решению территориальных органов внутренних дел. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"Решение о высылке журналиста будет приниматься после привлечения его к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.

Бегун пояснил, что в соответствие с белорусским законодательством Питалеву, работавшему без аккредитации, будет запрещен въезд в страну на определенный срок.

Во время разгона акций протеста в Минске в воскресенье были задержаны журналисты Daily Storm, известный военный корреспондент Семен Пегов, позже посольство РФ сообщило об их освобождении. Также СМИ сообщали о задержании журналистов Meduza.