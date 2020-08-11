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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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В Белоруссии заявили, что фотограф "России сегодня" Питалев будет выслан из республики

Ему также будет запрещен въезд в страну на определенный срок

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, задержанный ранее в Минске при освещении акций протеста, будет выслан из Белоруссии по решению территориальных органов внутренних дел. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

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"Решение о высылке журналиста будет приниматься после привлечения его к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.

Бегун пояснил, что в соответствие с белорусским законодательством Питалеву, работавшему без аккредитации, будет запрещен въезд в страну на определенный срок.

Во время разгона акций протеста в Минске в воскресенье были задержаны журналисты Daily Storm, известный военный корреспондент Семен Пегов, позже посольство РФ сообщило об их освобождении. Также СМИ сообщали о задержании журналистов Meduza.

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