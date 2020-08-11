США проинформировали союзников о дальнейшем сокращении своих военных в Афганистане

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. США проинформировали своих союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support). Об этом говорится в представленном во вторник депутатам бундестага докладе Минобороны и МИД ФРГ, передает агентство DPA.

В докладе приводятся слова представителя американской администрации, который довел до сведения германской стороны, что "США до конца ноября 2020 года сократят войска в Афганистане до менее чем 5 тыс. солдат". По неофициальным каналам американская сторона уведомила о своих планах партнеров по НАТО еще в июне, уточняет агентство.

"Критические возможности США по-прежнему будут находиться в распоряжении", - отметили германские ведомства. В связи с этим, с точки зрения правительства ФРГ, размещенный на севере Афганистана контингент Бундесвера сможет беспрепятственно выполнять свой мандат. "Правительство ФРГ считает, что дальнейшее сокращение сил должно зависеть от существенного прогресса в мирном процессе", - говорится в докладе Минобороны и МИД для бундестага. "К этому относится то, что "Талибан" (запрещенное в РФ движение) должен снизить уровень насилия, выступить против международного терроризма и начать мирные переговоры с афганским правительством", - подчеркнули в ведомствах.

О намерении США к концу ноября сократить американский воинский контингент в Афганистане до менее чем 5 тыс. человек в минувшую субботу сообщил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

29 февраля в Дохе США и радикальное движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.