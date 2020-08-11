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Трамп назвал неправдой слова Болтона о том, что он больше доверяет Путину, чем разведке

Президент США назвал своего бывшего помощника по национальной безопасности "одним из самых глупых людей", с которыми встречался в правительстве

ТАСС, 11 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Трамп якобы больше доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, чем американской разведке, не соответствуют действительности.

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"Джон Болтон - один из самых глупых людей, с которыми я встречался в правительстве и, к сожалению, встречался много раз, часто утверждает, что я доверял российскому [президенту] Владимиру Путину больше, чем нашим разведывательным структурам. Естественно, это неправда", - подчеркнул Трамп во вторник в своем Twitter.

В понедельник в интервью интернет-порталу Business Insider Болтон заявил, что Трамп на саммите с Путиным в Хельсинки в 2018 году якобы дал понять, "что в той же степени верит" словам российского президента о том, что Москва не вмешивалась в американские выборы, что и "заключениям разведки" США, утверждавшей обратное.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдБолтон, Джон
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