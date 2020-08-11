Киевский суд перевел под домашний арест обвиняемую по делу об убийстве Шеремета

В то же время прокурор настаивал на продлении пребывания Кузьменко в СИЗО, где она находилась с декабря 2019 года.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря прошлого года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.