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Убийство Павла Шеремета

Киевский суд перевел под домашний арест обвиняемую по делу об убийстве Шеремета

Прокурор настаивал на продлении пребывания Юлии Кузьменко в СИЗО

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под домашний арест Юлию Кузьменко, обвиняемую в убийстве журналиста Павла Шеремета. Такое решение во вторник приняла коллегия судей, удовлетворив ходатайство защиты.

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В то же время прокурор настаивал на продлении пребывания Кузьменко в СИЗО, где она находилась с декабря 2019 года.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря прошлого года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.

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УкраинаУбийство Павла ШереметаШеремет, Павел Григорьевич
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