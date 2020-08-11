СМИ: Греция опровергла информацию об обстреле турецкого катера и атаке турецких вертолетов

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Греция опровергла и назвала "ложной турецкой пропагандой" информацию о том, что катер Береговой охраны Греции якобы обстрелял турецкий частный катер у острова Родос. Об этом сообщил во вторник греческий новостной портал newsbomb.gr со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Греции.

Портал приводит сообщения турецких СМИ о том, что "в результате обстрела греческим катером турецкого частного катера тот затонул". "Три человека были спасены турецкой Береговой охраной. Один из них получил тяжелые ранения", - утверждалось в сообщениях.

Между тем, по данным источников в правительстве Греции, "никакого инцидента не было". По их словам, "речь идет о попытке Анкары усилить напряженность в Эгейском море и подать за рубеж сигнал о том, что это якобы Греция ее создает и поддерживает".

Источники в министерстве национальной обороны Греции называют ложным и сообщение турецких СМИ о том, что греческие вертолеты атаковали турецкие во вторник близ острова Кастелоризо. По словам источников, "не было никаких греческих вертолетов в данном районе". "Это чисто пропаганда Турции и ее попытка нагнетать напряженность в регионе", - подчеркнули они.

Как сообщалось, вооруженные силы Греции 10 августа были приведены в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо, а также из-за намерений Анкары отправить исследовательское судно Oruc Reis для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ Кастелоризо.

Oruc Reis находится сейчас в районе греческого морского шельфа, а находящиеся поблизости греческие военные корабли требуют, чтобы оно и сопровождающие его семь турецких военных кораблей покинули эту зону. Турецкая сторона во вторник сообщила, что судно, пришедшее "на турецкий морской шельф", будет проводить сейсмические исследования шесть месяцев.

Греция намерена обратиться с запросом провести внеочередное заседание глав МИД Евросоюза по поводу действий Турции в Средиземноморье. Об этом сообщила во вторник пресс-служба греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.