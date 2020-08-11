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Пандемия COVID-19

Президент Сербии заявил, что готов первым принять российскую вакцину от коронавируса

Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, указал Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Президент Сербии Александар Вучич
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

БЕЛГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым принять российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сказал во вторник журналистам, отвечая на вопрос о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

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"Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики", - заявил он.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарПандемия COVID-19
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