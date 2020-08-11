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СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за блокирования дорог автомобилями в Минске

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с блокированием движения транспорта автомобилями во Фрунзенском районе Минска.

"Установлено, что на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке и повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы СК. - Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 310 ("Умышленное блокирование транспортных коммуникаций") Уголовного кодекса Республики Беларусь".

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