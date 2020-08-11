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Протесты в Белоруссии
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В Белоруссии рассказали о более 200 пострадавших в беспорядках, находящихся в стационарах

Всем оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, отметили в Минздраве республики

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Более 200 человек, пострадавших во время беспорядков в Белоруссии, находятся в стационарах, всем оказана необходимая помощь. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний день в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек", - говорится в сообщении.

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