Нетаньяху предупредил о жестком ответе на запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 августа. /ТАСС/. Израиль жестко ответит радикалам в секторе Газа в случае продолжения запуска на израильскую территорию из этого палестинского анклава воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывными устройствами. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы этого не потерпим, мы примем меры и взыщем высокую цену. Они должны помнить, что мы делали это (жестко отвечали на нападения из сектора Газа - прим. ТАСС) раньше и будем делать это и впредь", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Важно, чтобы ХАМАС и "Исламский джихад" осознали тяжелые последствия происходящего, это (продолжение запуска шаров со взрывчаткой - прим. ТАСС) будет иметь очень высокую цену", - добавил премьер.

Ранее во вторник Израиль принял решение закрыть до дальнейшего распоряжения грузовой переход на границе с сектором Газа "Керем-Шалом" в качестве ответной меры на запуск на израильскую территорию воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой, который возобновился после длительного перерыва на прошлой неделе. В результате в Израиле было зафиксировано несколько пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

ВВС Израиля уже дважды за этот месяц поразили объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой - 6 и 9 августа.