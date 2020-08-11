СБУ разоблачила злоупотребления госкорпорации при строительстве в чернобыльской зоне

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) выявила миллионные злоупотребления руководства государственной корпорации "Укрбуд" ("Укрстрой") при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории чернобыльской зоны отчуждения. Как сообщила пресс-служба СБУ, речь идет о строительстве четырех ядерных объектов: централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, комплексов инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

Служба безопасности установила, что в сделке были задействованы компании "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда". "В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде тендеров по государственным закупкам, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом". Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 млрд гривен (около $40 млн).

Проведенная СБУ проверка показала, что "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж", вступив в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов, грубо нарушили отечественное законодательство и неправомерно выиграли торги. Эти компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело необоснованному выделению более 26 млн гривен (примерно $1 млн) государственных средств.

Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет. Компании "Укрстроя" оштрафованы на 117 млн гривен (более $4 млн) и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на три года.

Компания "Укрстрой" сейчас обанкротилась, оставив 23 недостроенных объекта. При этом из фонда вкладчиков компании за 2016-2019 годы вывели более 180 млн гривен (примерно $6,5 млн) на счета подконтрольных физических лиц.

2 октября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении экс-главе "Укрстроя", бывшему депутату рады Максиму Микитасю в присвоении 82 млн гривен ($3 млн) госсредств. 28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 млн гривен (более $3,5 млн).