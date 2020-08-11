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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Литва готова предоставить убежище Тихановской

Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что он провел с ней телефонный разговор

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Литва готова предоставить политическое убежище кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которая во вторник приехала в республику. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

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"Литва готова предоставить убежище представителю белорусской оппозиции [Тихановской] и членам ее семьи до того, как она примет решение о дальнейшей политической и личной деятельности", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.

У президента состоялся телефонный разговор с Тихановской. Он поинтересовался ее самочувствием и планами на ближайшее будущее. "Собеседница поблагодарила Литву за поддержку и внимание", - сообщила пресс-служба.

Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз в Литву из Белоруссии выехали во вторник. Как сообщил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс, Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы. По его словам, Тихановская находится в Литве со своими детьми, с детьми находится и глава штаба.

Как заявил президент Науседа, его страна "всегда готова предоставить убежище силам, стремящимся к свободе и демократии". Ранее министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене сообщила, что в Вильнюсе готовятся к увеличению количества просьб о предоставлении убежища белорусским оппозиционерам. По словам главы МВД, ответственные структуры подготовили план действий на случай роста числа обращений граждан Белоруссии о предоставлении убежища.

Теги
БелоруссияЛитваНауседа, ГитанасПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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