ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. ЕС не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС.

"Выборы [в Белоруссии] не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов", - говорится в заявлении.