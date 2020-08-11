На Украине объявили в розыск главу административного суда Киева по делу о захвате власти

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк объявлен в розыск по делу о попытке захвата власти и вынесении заказных судебных решений. Об этом сообщило во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Семеро подозреваемых в попытке захвата государственной власти объявлены в розыск. Речь идет о главе Окружного административного суда Киева, заместителе главы, трех судьях этого же суда и двух бывших членах Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации НАБУ, указанные лица "создали преступную организацию, которая ставила целью захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия". По версии следствия, подозреваемые выносили "заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов". В доказательство этих обвинений НАБУ придало огласке ряд аудиозаписей разговоров главы суда с другими фигурантами дела.

Следователи НАБУ 17 июля предъявили обвинение по делу Вовку и еще шестерым чиновникам. Вовк отрицает обвинения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу государственных органов. Действия НАБУ он "назвал грубым посягательством на независимость всей судебной системы Украины".