CNN: Байден в течение дня намерен назвать имя кандидата на пост вице-президента

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах главы государства Джозеф Байден во вторник объявит имя своего претендента на пост вице-президента. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в предвыборном штабе политика.

По сведениям CNN, Байден уже назвал имя кандидата на пост вице-президента своим ближайшим помощникам. В течение дня, указывает телекомпания, политик намерен выступить с заявлением о том, кто присоединится к нему на выборах президента США в ноябре текущего года. В минувшую субботу Байден заявил телеканалу Fox News, что определился с претендентом в вице-президенты.

Байден, который был вице-президентом в администрации Барака Обамы, не раз заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. В списке насчитывается не менее десятка имен, включая тех, кто еще совсем недавно соперничал с Байденом на демократических праймериз. В их числе сенаторы Камала Харрис (штат Калифорния), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Эми Клобушар (Миннесота). Называют также бывшего постоянного представителя США при ООН Сьюзан Райс, сенатора Кэтрин Кортес Масто (от штата Невада), законодательницу из Джорджии Стейси Абрамс, губернаторов Гретчен Уитмер (Мичиган) и Мишель Лухан-Гришем (Нью-Мексико).

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в дистанционном формате в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.