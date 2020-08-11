В Минске совершено нападение на журналистов "Русской службы Би-би-си"

ТАСС, 11 августа. Группа мужчин без опознавательных знаков совершила нападение на журналистов "Русской службы Би-би-си" в Минске, сообщается во вторник на сайте издания.

"Группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее", - говорится в тексте.

Как проинформировала Русская служба Би-би-си, журналисты задержаны не были.

"У всех троих журналистов были аккредитации, выданные Министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями", - добавили в издании. Отмечается, что двое мужчин также начали избивать оператора и наносить удары по его камере после того, как их попросили вернуть карточку аккредитации.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. После объявления результатов экзитполов 9 августа в Минске и других городах республики, у белорусских диппредставительств за рубежом начались акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

В понедельник в СМИ появились данные, что в Минске 9 августа были задержаны журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко и военный корреспондент Семен Пегов. Кроме того, стало известно о задержании фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева. Сообщалось также, что на связь перестал выходить журналист Meduza Максим Солопов и корреспондент Znak.com Никита Телиженко. В понедельник посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24" проинформировал, что Пегов, Старков и Ласенко отпущены. Во вторник он сообщил, что Питалев, Солопов и Телиженко также освобождены.