Красный Крест заявил о 42 пострадавших в ходе уличных столкновений в Бейруте

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. Спецподразделения армии и полиции вытеснили во вторник активистов протестного движения из центральной части Бейрута. По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате вспыхнувших столкновений с обеих сторон пострадали 42 человека, 10 из них получили ранения и были доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте.

Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули после того, как группы агрессивно настроенных активистов протестного движения стали забрасывать их камнями и петардами.

Ранее управление внутренней безопасности обратилось к мирным демонстрантам с просьбой покинуть центр Бейрута. "Полицейские силы намерены положить конец беспорядкам в городе и просят мирных участников акции протеста срочно покинуть площадь Пляс де Мартир", - указывалось в сообщении.

Уличные выступления в Бейруте не прекратились после отставки правительства технократов во главе с Хасаном Диабом. Во вторник их участники потребовали ухода Мишеля Ауна с поста президента Ливана, роспуска Палаты депутатов (однопалатного парламента) и проведения досрочных выборов.

Ранее суннитский политик Баха Харири, который является старшим братом ушедшего в октябре прошлого года в отставку экс-премьера Саада Харири, призвал к созданию в Ливане "независимого кабинета с небольшим числом министров". Он подчеркнул, что "будущие всеобщие выборы должны быть проведены на основе нового избирательного закона, который отвечал бы чаяниям всех ливанцев и демократическим нормам".