Байден выбрал Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джозеф Байден выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента. Соответствующее сообщение он опубликовал во вторник в Twitter.

"Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис - бесстрашного защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих", - отметил Байден.

Он напомнил, что Харрис тесно взаимодействовала с его сыном Бо, когда занимала пост генпрокурора Калифорнии. "Я наблюдал за тем, как они боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся, защищали женщин и детей от притеснений. Я тогда испытывал гордость, и теперь я горд, что она мой партнер по этой предвыборной кампании", - подчеркнул Байден.

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года она объявила о выходе из гонки. Позже она выступила в поддержку Байдена. Харрис не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки.

Байден, который был вице-президентом в администрации Барака Обамы, заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Он пояснял, что речь идет не только о представительницах белого населения США.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.