В Казахстане пройдут выборы 17 депутатов верхней палаты парламента

НУР-СУЛТАН, 12 августа. /ТАСС/. Выборы членов Сената - верхней палаты парламента - пройдут в среду в Казахстане. На 17 мест в законодательном органе претендуют 46 кандидатов, голоса за них будут отдавать депутаты местных представительных органов.

Всего в Сенате республики 49 мест: по два парламентария от каждого из 17 регионов страны и 15 законодателей, которые назначаются главой государства с учетом необходимости обеспечения представительства в верхней палате национально-культурных интересов общества. Срок полномочий членов Сената - шесть лет. Половина избираемых сенаторов переизбирается каждые три года.

15 октября 2020 года истекает срок полномочий 17 депутатов верхней палаты, избранных от регионов, в связи с чем возникла необходимость проведения очередного избирательного процесса. Выдвижение кандидатов в депутаты Сената началось 13 июня, регистрация продлилась до 23 июля. Предвыборная агитация завершилась с истечением понедельника. Итоги выборов депутатов ЦИК подведет не позднее чем через семь дней со дня их проведения.

10 августа Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила, что включила в избирательные бюллетени 46 кандидатов. Ранее на 17 депутатских кресел претендовали 58 человек, однако 12 из них после регистрации подали заявления о снятии кандидатур.

Кто избирается

На посты сенаторов претендуют четыре кандидата в Восточно-Казахстанской области, по три претендента насчитывается в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях, городах Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент. В остальных регионах - по два кандидата.

Предыдущие аналогичные выборы состоялись в Казахстане 28 июня 2017 года. Тогда избирались 16 сенаторов, поскольку статус города республиканского значения был присвоен Шымкенту лишь год спустя.

Косвенное избирательное право

Депутаты Сената, которые представляют регионы страны, избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками - депутатами маслихатов, то есть местных представительных органов, которые в свою очередь избираются гражданами на всеобщих выборах.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения. Через своих представителей в маслихатах имеют возможность предлагать кандидатов политические партии и общественные объединения. Для регистрации в качестве кандидата претендент должен получить поддержку не менее 10% депутатов всех представительных органов региона. Такая поддержка подтверждается сбором соответствующего количества подписей депутатов маслихатов.

Сенатором может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

В список выборщиков по республике включены 3 069 депутатов местных представительных органов. В день голосования будут работать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.

Международные наблюдатели

ЦИК аккредитовал международных наблюдателей от Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) на выборах в Сенат. По представлению МИД республики аккредитованы пять наблюдателей от ССТГ: два представителя посольства Азербайджана и по одному представителю посольств Киргизии, Узбекистана, Турции. Миссию наблюдателей от ССТГ возглавил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Маммадов.

Кроме того, при МИД аккредитованы 143 представителя иностранных средств массовой информации, которые могут вести наблюдение на выборах наравне с международными наблюдателями.

По данным МИД Казахстана, ранее приглашения для наблюдения за выборами были направлены в СНГ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, Тюркский совет, Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Функции Сената

Сенат Казахстана в рамках нормотворческой деятельности рассматривает проекты законов, которые поступают после одобрения депутатами Мажилиса - нижней палаты парламента. К исключительному ведению сенаторов относятся вопросы избрания и освобождения от должности членов Верховного суда; согласие на назначение президентом председателя Национального банка, генерального прокурора и главы Комитета национальной безопасности.

Согласно конституции республики, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю Сената.

Выборы в условиях пандемии

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохранялись. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля ввести ряд дополнительных карантинных ограничений, которые должны были действовать до 2 августа. 30 июля государственная комиссия продлила карантинные меры еще на две недели.

Центральная избирательная комиссия Казахстана ранее сообщила, что совместно с главным государственным санитарным врачом республики Айжан Есмагамбетовой разработала рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении выборов депутатов Сената.

В этой связи председатель ЦИК Берик Имашев отметил, что эпидемическая ситуация в регионах различная, поэтому основные решения по конкретным мерам обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса будут приниматься территориальными избирательными комиссиями совместно с региональными санитарными врачами.