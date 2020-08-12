Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению самой крупной международной проблемой.

"Мы сейчас работаем с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что Россия этого хочет. Они (россияне - прим. ТАСС) очень сильно этого хотят, - утверждал во вторник Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. - Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня".

"Мы работаем сейчас с Россией по этому вопросу", - сказал президент.

Отвечая в ноябре 2019 года на вопрос ТАСС в Вашингтоне, он заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотел бы Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), Трамп не ответил.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о пролонгации договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

РФ и США 16-18 августа в Вене проведут новый раунд консультаций по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.