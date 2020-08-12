В ОБСЕ заявили, что следят за препятствиями в работе журналистов в Белоруссии

ВЕНА, 12 августа. /ТАСС/. Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следит за развитием ситуации с препятствиями в работе журналистов на акциях протеста в Белоруссии. Об этом сообщили в ночь на среду корреспонденту ТАСС в этом бюро ОБСЕ.

"Наше бюро следит за событиями [в Белоруссии]", - отметили в бюро на просьбу прокомментировать события с задержаниями и препятствиями в работе журналистов в Белоруссии, которые продолжаются в течение нескольких дней.

Как пояснил собеседник ТАСС, при этом бюро пока не может делать других заявлений на эту тему из-за отсутствия назначенного представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, полномочия которого не были продлены с 19 июля.

Во вторник с реакцией на события в Белоруссии после выборов выступило председательство Албании в ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).

ОБСЕ с 19 июля осталась без действующего представителя по свободе СМИ Арлема Дезира, полномочия которого не были продлены на новый трехлетний срок из-за отсутствия консенсуса по его переназначению среди государств - участников ОБСЕ. Свои должности также покинули генеральный секретарь организации Томас Гремингер, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, верховный комиссар по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер. Председательство Албании в ОБСЕ запустило процедуру отбора новых кандидатов на эти должности к 18 сентября 2020 года, чтобы они могли быть утверждены на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД) в декабре в Тиране.

Ситуация со СМИ в Белоруссии

9 и 10 августа в Белоруссии были задержаны многочисленные журналисты, освещавшие выборы президента этой страны и последовавшие протесты. Большая часть из них, в том числе россиян, была отпущена. Кроме того, 11 августа поступили сообщения о жестких действиях белорусских правоохранительных органов по отношению к другим белорусским журналистам на улицах этой страны.