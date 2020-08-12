Трамп обвинил во лжи кандидата на пост вице-президента США от демократов

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Кандидат на пост вице-президента США от демократов Камала Харрис говорит неправду и очень плохо выступила на праймериз Демократической партии. Такое мнение высказал в среду американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

"Она лжет. Она говорила неправду, - отметил он. - Она очень плохо выступила на праймериз [Демократической партии]".

Наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джозеф Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента.