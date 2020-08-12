Демократы сочли удачным выбор Камалы Харрис кандидатом на пост вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Видные деятели Демократической партии США назвали во вторник удачным выбором решение Джозефа Байдена назвать сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на своей странице в Twitter назвала решение Байдена "знаковым событием для страны". "Сенатор Харрис в качестве вице-президента продолжит наследие новаторского руководства и будет способствовать продвижению нашей страны", - написала Пелоси.

Бывший президент США Билл Клинтон в своем Twitter поздравил Байдена с "блестящим выбором". "Камала Харрис будет отличной напарницей, она и Джо Байден станут сыгранной командой", - добавил он. Аналогичным образом отреагировали бизнесмен Эндрю Янг, объявивший о выходе из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, а также губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая уступила республиканцу Дональду Трампу на выборах президента США 2016 года, приветствовала выбор бывшего вице-президента. "Она (сенатор Харрис - прим. ТАСС) уже показала себя отличным должностным лицом и лидером. Я уверена в том, что она станет надежной напарницей Джо Байдена", - написала Клинтон в Twitter. Она призвала сторонников демократов в стране поддержать сенатора и обеспечить ей победу на выборах в ноябре.

Ранее во вторник бывший вице-президент США Джо Байден, который является наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства в Соединенных Штатах, сообщил в Twitter, что выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента. Он напомнил, что Харрис тесно взаимодействовала с его сыном Бо, когда занимала пост генпрокурора Калифорнии.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в дистанционном формате в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.