Харрис стала первой темнокожей американкой, претендующей на пост вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Джозеф Байден, единственный претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, избрал себе во вторник напарницу в предвыборной гонке - сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис.
"Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис - бесстрашного защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих в стране", - написал он на своей странице в Twitter.
В свою очередь Харрис сразу после этого заявила: "Джо Байден в состоянии объединить народ Америки, потому что он посвятил свою жизнь борьбе за нас". "Став президентом, он построит Америку, которая будет чтить свои идеалы, - добавила она. - Для меня честь присоединиться к нему в качестве кандидата на пост вице-президента от нашей партии и сделать все от меня зависящее, чтобы он стал главнокомандующим".
55-летняя Харрис, являвшаяся в 2010-2017 годах генеральным прокурором Калифорнии, стала первой темнокожей гражданкой США, выдвинутой кандидатом на должность вице-президента. Ранее лишь две белые американки - член Палаты представителей Конгресса от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатор Аляски Сара Пэйлин в 2008 году - выдвигались в качестве кандидатов в вице-президенты, причем обе потерпели фиаско.
Харрис ранее претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но в декабре прошлого года сообщила о выходе из предвыборной гонки и заявила о поддержке Байдена. Как отметила телекомпания CNN, выбор Харрис в качестве кандидата на должность вице-президента "был наиболее логичным для Байдена", несмотря на то, что в ходе серии предвыборных теледебатов она неоднократно подвергала его жесткой критике. Харрис, по оценке телекомпании, "обладает харизмой, умеет вести дебаты и стала первой американкой ямайско-индийского происхождения, выдвинутой на такой пост". CNN считает, что она поможет Байдену мобилизовать афроамериканских избирателей в ключевых штатах, в том числе в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Северной Каролине и Флориде.
Внешняя политика и торговля
В области внешней политики Харрис выступает в поддержку политического урегулирования конфликта в Афганистане. В то же время она голосовала против сенатской резолюции, осуждавшей президента Дональда Трампа за вывод американских войск из Сирии. Харрис обвиняла главу Белого дома в том, что тот "был одурачен" лидером КНДР Ким Чен Ыном, и выступала против решения Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на снятие санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза.
Харрис решительно поддерживает Израиль и неоднократно заявляла о том, что связи между двумя странами неразрывны. В 2017 году, выступая перед членами Американо-израильского комитета политических действий, она подчеркнула, что "сделает все возможное для того, чтобы добиться широкой двухпартийной поддержки Израиля в вопросах безопасности и его права на самооборону".
Харрис выступала против торгового соглашения, выработанного администрацией Трампа с Китаем, и в то же время подвергала жесткой критике Пекин за "несправедливую политику и хищения американской интеллектуальной собственности". В сентябре прошлого года во время теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии она сравнила политику Вашингтона в области торговли с "ширмой, за которой лишь пустота".
Иммиграция, экология и контроль над торговлей оружием
Харрис выступала резко против строительства стены на границе с Мексикой для предотвращения притока в страну нелегальных иммигрантов - и называла этот план Трампа "средневековым проектом, продиктованным тщеславием". Она поддерживала проводившуюся при администрации Барака Обамы политику, согласно которой лицам, прибывшим в США еще несовершеннолетними, предоставлялась защита от депортации, и являлась одним из инициаторов законопроекта, позволявшего воссоединиться членам семей иммигрантов. В политическом активе Харрис - законопроект об усилении контроля за деятельностью центров содержания незаконных иммигрантов, а также о прекращении строительства новых центров.
В феврале 2019 года она высказалась в поддержку резолюции, предусматривающей окончательный переход в течение 10 лет на экологически чистые возобновляемые источники энергии. В сентябре того же года Харрис изложила свою позицию по вопросам климатических изменений, призвав добиваться к 2045 году радикального снижения масштабов выбросов углекислого газа в атмосферу. Она считает необходимым дать возможность властям штатов самим решать вопрос о строительстве АЭС.
Харрис поддерживает запрет на торговлю автоматическим оружием в США. В сентябре прошлого года на теледебатах демократов в Хьюстоне она резко разошлась с Байденом во мнениях по вопросу о том, как ввести подобную ограничительную меру. Вопрос о контроле за оборотом оружия был поднят в связи с трагедией в Эль-Пасо (штат Техас), где 3 августа погибли 22 человека, и произошедшими на следующий день событиями в Дейтоне (штат Огайо), где жертвами убийцы стали девять человек, а еще 20 получили ранения. Тогда Харрис пообещала в случае избрания на пост президента уже в первые 100 дней подписать распоряжение о введении такого запрета, а Байден отметил, что на это у президента "нет конституционных полномочий".
Утверждение кандидатуры
Процедура утверждения кандидатуры Харрис состоится на предстоящем 17-20 августа национальном съезде Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин), где Байден будет официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента на выборах, намеченных на 3 ноября. Съезд пройдет практически полностью в виртуальном формате под девизом "Объединяя Америку".
7 октября Харрис будет участвовать в теледебатах с вице-президентом США Майклом Пенсом в Университете Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Они продлятся полтора часа.
Личная жизнь
Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния). Ее мать Шайамала Гопалан эмигрировала из Индии в 1960 году и изучала медицину в Калифорнийском университете в Беркли, где получил образование и ее отец Дональд Харрис, приехавший в США в 1961 году с Ямайки и ныне являющийся почетным профессором экономики Станфордского университета. Родители Камалы разошлись, когда ей было 7 лет.
Степень бакалавра экономики и политических наук Харрис получила в вашингтонском Университете Говарда, после чего работала помощницей в аппарате сенатора от Калифорнии Алана Крэнстона. Получив юридическое образование в Университете Калифорнии, в 1990 году она заняла должность заместителя прокурора в округе Аламида (штат Калифорния). В 2004-2011 годах Харрис являлась окружным прокурором в Сан-Франциско, а с 2011 по 2017 год - генеральным прокурором Калифорнии. На выборах 2016 года она была избрана в Сенат Конгресса США от этого штата.
Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, у них двое приемных детей. Ее сестра Майя Харрис работает политическим комментатором в телекомпании MSNBC. В 2013 году журнал Time включил Камалу Харрис в число 100 наиболее влиятельных людей в мире.