Харрис стала первой темнокожей американкой, претендующей на пост вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Джозеф Байден, единственный претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, избрал себе во вторник напарницу в предвыборной гонке - сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис.

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"Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис - бесстрашного защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих в стране", - написал он на своей странице в Twitter. В свою очередь Харрис сразу после этого заявила: "Джо Байден в состоянии объединить народ Америки, потому что он посвятил свою жизнь борьбе за нас". "Став президентом, он построит Америку, которая будет чтить свои идеалы, - добавила она. - Для меня честь присоединиться к нему в качестве кандидата на пост вице-президента от нашей партии и сделать все от меня зависящее, чтобы он стал главнокомандующим". 55-летняя Харрис, являвшаяся в 2010-2017 годах генеральным прокурором Калифорнии, стала первой темнокожей гражданкой США, выдвинутой кандидатом на должность вице-президента. Ранее лишь две белые американки - член Палаты представителей Конгресса от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатор Аляски Сара Пэйлин в 2008 году - выдвигались в качестве кандидатов в вице-президенты, причем обе потерпели фиаско. Харрис ранее претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но в декабре прошлого года сообщила о выходе из предвыборной гонки и заявила о поддержке Байдена. Как отметила телекомпания CNN, выбор Харрис в качестве кандидата на должность вице-президента "был наиболее логичным для Байдена", несмотря на то, что в ходе серии предвыборных теледебатов она неоднократно подвергала его жесткой критике. Харрис, по оценке телекомпании, "обладает харизмой, умеет вести дебаты и стала первой американкой ямайско-индийского происхождения, выдвинутой на такой пост". CNN считает, что она поможет Байдену мобилизовать афроамериканских избирателей в ключевых штатах, в том числе в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Северной Каролине и Флориде. Внешняя политика и торговля В области внешней политики Харрис выступает в поддержку политического урегулирования конфликта в Афганистане. В то же время она голосовала против сенатской резолюции, осуждавшей президента Дональда Трампа за вывод американских войск из Сирии. Харрис обвиняла главу Белого дома в том, что тот "был одурачен" лидером КНДР Ким Чен Ыном, и выступала против решения Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на снятие санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза.

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