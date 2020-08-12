США намерены вынести резолюцию по Ирану на голосование СБ ООН до конца недели

ООН, 12 августа. /ТАСС/. США планируют вынести проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана на голосование Совета Безопасности ООН до конца текущей недели. Об этом заявила постоянный представитель страны при ООН Келли Крафт в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Мы предполагаем, что голосование пройдет до конца недели", - сказала она. Крафт не уточнила, считает ли она, что резолюция сможет получить необходимые девять голосов Совета, однако назвала это голосование "выбором между миром и террором".

Дипломатический источник в ООН сообщил ТАСС, что Вашингтон уже представил на рассмотрение Совета обновленный вариант документа. В течение 24 часов страны могут вносить дополнительные комментарии и предложения к проекту. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС. По сравнению с предыдущими вариантами США значительно изменили текст своего проекта резолюции, однако главное требование - бессрочное продление оружейного эмбарго - остается прежним.

Предыдущая версия резолюция представляла собой объемный документ из 35 пунктов, содержащий осуждение "выполненной Ираном атаки против Саудовской Аравии", "атаки на торговые суда в Ормузском проливе", а также перечисление других преступлений, которые Вашингтон приписывает Тегерану. Кроме того, он предлагал ввести персональные санкции против ряда иранских граждан и заморозить активы некоторых иранских компаний.

Новый проект отличается неожиданной краткостью и состоит лишь из двух пунктов постановительной части. В них США предлагают продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение", а также "продолжать следить за развитием ситуации".

На заседании Совета Безопасности ООН 30 июня постпред России при ООН Василий Небензя дал понять, что даже в случае, если резолюция США все-таки будет вынесена на голосование, у нее нет шансов быть принятой.