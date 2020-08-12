NYT: Байден победил на первичных выборах в Коннектикуте

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден одержал во вторник победу на праймериз в штате Коннектикут. Такие оценки представила газета The New York Times.

Ранее ожидалось, что первичные выборы в Коннектикуте пройдут 28 апреля. Эти планы были изменены из-за пандемии нового коронавируса. На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии.

Обработка бюллетеней еще не завершена. По информации The New York Times, Байден получил в Коннектикуте около 85% голосов избирателей, а сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, - порядка 11%. После прекращения Сандерсом борьбы соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях. В Коннектикуте на кону голоса 60 делегатов.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 627 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, состоится 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Из-за пандемии мероприятие проведут без личного участия Байдена, а запланированные выступления пройдут в дистанционном режиме.

59-е выборы президента намечены на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет действующий американский лидер Дональд Трамп.