Трамп назвал благоприятным для республиканцев избрание Харрис напарницей Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Выдвижение сенатора Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты США от демократов является самым удачным развитием событий для республиканцев. Такое мнение выразил во вторник в эфире телеканала Fox News действующий американский лидер Дональд Трамп.

Говоря о том, что наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства Джозеф Байден отдал ранее в тот же день предпочтение Харрис в качестве своей напарницы и претендента на пост вице-президента, глава Белого дома сообщил: "Я думал, что это может быть она". "Я думал, что она будет для нас самым лучшим вариантом", - добавил он.

Как отметил Трамп, некоторые политологи в США считают, что это "опасный выбор" для Байдена. По мнению американского лидера, Харрис, возможно, является "самым либерально настроенным" сенатором. "Я не уверен, что страна хочет этого", - сказал он.

По словам Трампа, Харрис "желает повысить налоги и избавиться от второй поправки" к Конституции США, гарантирующей право на приобретение и ношение огнестрельного оружия. "Она хочет сократить расходы на вооруженные силы", - добавил президент. "Она против углеводородов, она против фрекинга (добыча углеводородов методом гидравлического разрыва пласта - прим. ТАСС), как и Байден, это означает, что нельзя победить в Техасе, Пенсильвании, Оклахоме или Северной Дакоте, многих других штатах", - полагает Трамп. "Я не совсем понимаю этот выбор", - заключил он.

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. В декабре 2019 года она объявила о выходе из гонки. Позже Харрис выступила в поддержку Байдена. Она не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников борьбы.

Как отмечает газета The New York Times, это первый случай, когда женщина, не являющаяся представительницей белого населения США, стала кандидатом от демократов или республиканцев в вице-президенты.