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Глава МИД Эстонии предложил обсудить ситуацию в Белоруссии в Совбезе ООН

Урмас Рейнсалу указал на важность защиты прав человека и политических свобод

ТАЛЛИН, 12 августа. /ТАСС/. События в Белоруссии следует обсудить на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал в среду глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

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"Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь и важность защиты прав человека и политических свобод в условиях пандемии коронавируса во всем мире, - заявил он телерадиовещательной корпорации ERR. - Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она является важной как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей". Эстония вошла в число непостоянных членов Совбеза ООН на 2020-2021 годы.

Во вторник министры иностранных дел пяти стран Северной Европы и стран Балтии призвали власти Белоруссии прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех задержанных и начать открытый диалог с оппозицией.

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