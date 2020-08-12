ЦИК Белоруссии пока не определил дату окончательного подведения итогов выборов

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Дата заседания Центральной избирательной комиссии Белоруссии, на котором подведут окончательные итоги выборов президента, пока не определена. Об этом в среду сообщили ТАСС в ЦИК республики.

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"К настоящему времени дата проведения заседания Центризбиркома по установлению итогов выборов не определена", - отметили в комиссии.

В соответствии с календарным планом проведения президентских выборов, их результаты должны быть объявлены не позднее 19 августа.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты и считает себя избранным главой государства, а также подала жалобу в Центризбирком. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов.