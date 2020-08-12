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МИД КНР: антикоммунисты в США преувеличивают "красную угрозу" в лице Китая

Некоторые американские политики забыли о том, что холодная война закончилась, считает замглавы ведомства Лэ Юйчэн

ТАСС, 12 августа. Некоторые американские политики, настроенные против коммунистической власти в КНР, забыли о том, что холодная война закончилась, и преувеличивают "красную угрозу" в лице Китая. Об этом в интервью интернет-изданию "Гуаньчачжэ" заявил в среду заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

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"Американские политики ошиблись относительно времени и пространства, похоже, они забыли, что мир давно вышел из холодной войны, и в XXI веке человечество вступило в эпоху глобализации", - цитирует издание Лэ Юйчэна.

Он отметил, что американские антикоммунисты преувеличивают "красную угрозу" и "пытаются скрыть свое стратегическое намерение сдержать Китай и сформировать для этой цели так называемый либеральный и демократический альянс на международном уровне".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не должен проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая "потерпела крах". Он также отметил, что Соединенные Штаты считают курс по ужесточению подхода к Пекину "пригодным для всех [своих] союзников". По словам главы Госдепартамента, этим странам следует сотрудничать с Вашингтоном, который "ценит свободу и права человека". Помпео подчеркнул, что речь идет "о выборе между свободой и демократией" с одной стороны и "тиранией и авторитарным режимом" с другой.

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СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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