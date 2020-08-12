Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев призвал прекратить насилие

"Пока люди выходят, выражая свое несогласие с результатами выборов, насилие к ним не должно применяться", - заявил Дмитриев ТАСС в среду. По его словам, белорусы "не хотят чувствовать себя обманутыми, в большинстве своем они хотят мирно выражать свой протест".

Ранее Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, призвала сограждан присоединяться к волонтерскому движению и помогать пострадавшим в ходе протестов. Обращаясь к властям, она сказала, что нельзя игнорировать волю людей, которые, по ее словам, хотят перемен.

Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко, а занявшая второе место Тихановская, которую называли его основным конкурентом, - 10,09%. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, задержаны около 5 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.