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Пандемия COVID-19
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Власти Армении продлили до 11 сентября режим ЧП, введенный из-за пандемии

ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Армении в среду в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить до 11 сентября режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране 14 марта из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Заседание кабмина транслировали местные телеканалы.

"Несмотря на то, что у нас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, мы вынуждены - надеюсь, в последний раз - до 11 сентября продлить режим чрезвычайного положения", - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПандемия COVID-19
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