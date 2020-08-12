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МИД Китая: США использовали в отношении TikTok принцип "презумпции виновности"

Вашингтон не предоставил веских доказательств нарушения американского законодательства, указал заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн

ТАСС, 12 августа. Вашингтон не предоставил веских доказательств нарушения американского законодательства платформой TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, и прибегнул к принципу "презумпции виновности". Об этом в интервью интернет-изданию "Гуаньчачжэ" заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

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"Американское правительство без предоставления каких-либо неопровержимых доказательств использовало в отношении TikTok принцип "презумпции виновности", - цитирует в среду издание Лэ Юйчэна. Он отметил, что попытки Белого дома ограничить деятельность TikTok и вынудить продать эту социальную сеть американским компаниям представляют собой "бандитскую логику и грабеж среди белого дня". Лэ Юйчэн напомнил, что аналогичные меры были приняты Вашингтоном и в отношении китайской компании Huawei.

"В чем заключается вина TikTok? Эта соцсеть предоставила американцам платформу для развлечений, демонстрации талантов и общения, TikTok не имеет ни малейшего отношения к национальной безопасности, - подчеркнул китайский дипломат. - Где же свободный рынок, конкурентный нейтралитет и дух верховенства закона, которые всегда рекламировали Соединенные Штаты?"

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