МИД Китая: США использовали в отношении TikTok принцип "презумпции виновности"

ТАСС, 12 августа. Вашингтон не предоставил веских доказательств нарушения американского законодательства платформой TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, и прибегнул к принципу "презумпции виновности". Об этом в интервью интернет-изданию "Гуаньчачжэ" заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Американское правительство без предоставления каких-либо неопровержимых доказательств использовало в отношении TikTok принцип "презумпции виновности", - цитирует в среду издание Лэ Юйчэна. Он отметил, что попытки Белого дома ограничить деятельность TikTok и вынудить продать эту социальную сеть американским компаниям представляют собой "бандитскую логику и грабеж среди белого дня". Лэ Юйчэн напомнил, что аналогичные меры были приняты Вашингтоном и в отношении китайской компании Huawei.

"В чем заключается вина TikTok? Эта соцсеть предоставила американцам платформу для развлечений, демонстрации талантов и общения, TikTok не имеет ни малейшего отношения к национальной безопасности, - подчеркнул китайский дипломат. - Где же свободный рынок, конкурентный нейтралитет и дух верховенства закона, которые всегда рекламировали Соединенные Штаты?"