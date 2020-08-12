Белорусская оппозиция объявила о создании нового объединения

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало создал Комитет объединенного собрания, планируется запуск новых инициатив по преодолению политического кризиса в стране. Об этом сообщила представитель штаба Тихановской, супруга Валерия Цепкало Вероника в интервью радиостанции "Эхо Москвы" .

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Вчера, например, мой супруг [Валерий Цепкало] запустил Комитет объединенного собрания, запускается несколько инициатив", - сказала она.

Цепкало также сообщила, что оппозиция ведет активную работу с мировым сообществом. "Мы призываем все мировое сообщество помочь нам провести новые демократические открытые выборы", - резюмировала она.

Ранее Белоруссию покинула соратница Тихановской Вероника Цепкало, супруга незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. Другая ее соратница Мария Колесникова, глава штаба другого незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, сообщила журналистам, что остается в Минске.