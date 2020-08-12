МИД Китая призвал американских политиков не "играть с огнем" по проблеме Тайваня

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Китая призывает американских политиков не "играть с огнем" по проблеме Тайваня. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем, осуществляемых под каким бы то ни было предлогом. Определенные лица в США должны прекратить питать иллюзии по поводу фундаментальных интересов Китая, поскольку те, кто играет с огнем, обожгутся", - указал он.

"Хочу предостеречь администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня от продолжения следованию по неверному пути. Не надо упорствовать в заблуждениях, охотно превращаться в марионетку, становиться полностью зависимым от других, искать поддержки за рубежом и под предлогом эпидемии искать независимости - это тупиковый путь", - добавил дипломат

Соединенные Штаты впервые за последние шесть лет направили на Тайвань официальную делегацию на министерском уровне. Первый за многие годы визит на Тайвань министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара стал самым высоким по уровню официальным контактом за несколько десятилетий между Вашингтоном и Тайбэем. МИД КНР сделал правительству США представление по этому поводу.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.