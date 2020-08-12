Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины против COVID-19

НУР-СУЛТАН, 12 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана в среду.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране", - отметил Токаев.

Власти Казахстана направят до конца августа в Россию делегацию, чтобы обсудить вопросы закупки российской вакцины от коронавируса.