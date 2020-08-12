Литва призвала к личным санкциям для ответственных за применение силы в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Лица, которые несут ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии и применение силы к участникам протестов после президентских выборов, должны подвергнуться личным санкциям. Об этом в эфире национального радио LRT заявил в среду министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Считаю, что санкции, которые мы обсуждаем в региональном, европейском масштабе, должны быть индивидуальными, направленными против тех, кто ответственен за нарушение прав человека и использование избыточной силы [против протестующих]", - сказал он.

Министр считает, что в первую очередь власти Белоруссии должны освободить задержанных демонстрантов. "Необходимо устранить атмосферу запугивания, задержанные - часто это случайные люди, которые проходят мимо, - должны быть выпущены на свободу. Здесь мы имеем дело с самоуправством силовых структур", - полагает Линкявичюс.