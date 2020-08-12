В Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников милиции

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Семнадцать уголовных дел возбуждено в Белоруссии по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила в среду пресс-служба МВД республики.

"Следственными органами по фактам нападения на сотрудников [правоохранительных органов] возбуждено 17 уголовных дел", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в ночь с 11 на 12 августа в столице и ряде крупных городов страны имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам правопорядка.

Более 1 тыс. человек были задержаны за сутки в Белоруссии за участие в несанкционированных акциях. "В ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек", - говорится в сообщении.