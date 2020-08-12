В Минске сотни девушек с цветами провели акцию в знак солидарности с оппозицией

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Несколько сотен одетых в белое девушек с цветами в руках выстроились в цепь у Комаровского рынка в Минске в знак солидарности с пострадавшими во время акций протеста в предыдущие дни. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Проезжающие мимо водители приветствовали их автомобильными гудками.

Прибывшие сотрудники милиции обратились к девушкам с просьбой разойтись. Они начали расходиться, но потом снова вернулись на место. Взявшись за руки, участницы акции скандировали: "Верим, можем, победим!".

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. После объявления результатов экзитполов в Минске и некоторых других городах начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. Протесты продолжились ночами 10 и 11 августа. Во время столкновений манифестанты использовали петарды и файеры, выпуская их в сторону силовиков. По информации МВД, задержаны несколько тысяч участников беспорядков. На данный момент известно об одном погибшем. Как заявили в МВД, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке. Во вторник в Минздраве республики сообщили, что в стационарах находятся более 200 человек, пострадавших во время беспорядков.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, - 10,09%.