{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Около ИВС в Минске собрались более 100 человек. Они ищут своих близких

Люди периодически составляют списки разыскиваемых и передают их представителям администрации изолятора
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3 AAAAAAA

Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Более 100 человек собрались в среду у стен изолятора временного содержания (ИВС) ГУВД горисполкома Минска, куда доставляют задержанных в ходе протестных акций.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Как передает корреспондент ТАСС, собравшиеся пытаются выяснить, здесь ли находятся их родственники и близкие, с которыми они не могут выйти на связь. Люди периодически составляют списки разыскиваемых и передают их представителям администрации изолятора. После проверки этих списков представитель учреждения зачитывает фамилии, уточняя по каждой, здесь ли находится тот или иной гражданин.

У изолятора дежурят машины скорой помощи. Сколько задержанных в данный момент находится в ИВС не сообщается.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью